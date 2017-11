Urheilu

Vammalan Lentopallo otti ison loikan kohti eurounelmaa – ”Meillä oli hirveä tason nosto liigapeleistä”

Sastamala.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maajoukkuetason

VaLePa

Pelaaja-agentti oli varma voitosta