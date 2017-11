Urheilu

TV-pallon paluu – tällainen on MM-kisojen virallinen ottelupallo ja sitä voi seurata älypuhelimella

Ensi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

kesänä Venäjällä pelattavien jalkapallon MM-kisojen virallinen ottelupallo on Adidas Telstar 18. Adidas julkisti pallon torstaina – se tuli myös myyntiin samantien.Telstar 18 on uudistettu versio Adidaksen ensimmäisestä MM-jalkapallon ottelupallosta, Telstarista, jota Suomessa kutsuttiin TV-palloksi. Vuoden 1970 Meksikon MM-kisoissa käytetty peliväline oli ensimmäinen pallo, jossa oli mustia ja valkoisia paneeleita.Eriväristen paneeleiden ansiosta pallo erottui paremmin mustavalkotelevisiossa. Pallosta tuli klassikko, jota edelleen varioidaan.Uutta palloa ovat testanneet muun muassa Argentiina, Kolumbia, Mexico, Manchester United, Juventus, Real Madrid ja Ajax. Adidaksen tiedotteen mukaan myös kestävä kehitys on huomioitu, sillä pallon pakkausmateriaali ovat osittain kierrätysmateriaalia.Pallossa on lisäksi nfc-siru, joka mahdollistaa kuluttajille pallon seuraamisen älypuhelimella. Jokaisessa pallossa on uniikki tunniste, jonka avulla käyttäjä voi avata sisältöjä ja tietoa, kertoo Adidas.