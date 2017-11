Ottaako Suomi tänään kaksi voittoa? Leijonat kohtaa Venäjän, Huuhkajat Viron

Huuhkajien avauskokoonpano

Suomen A-maajoukkue lähtee seuraavalla avauskokoonpanolla otteluun (oikealta vasemmalle): Jesse Joronen; Albin Granlund, Paulus Arajuuri, Juhani Ojala, Niklas Moisander; Robin Lod, Rasmus Schüller, Glen Kamara, Pyry Soiri; Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo.

Kuten huomaatte, Suomella on vahva joukkue, jossa on pari nuorta ja pari Veikkausliiga-pelaajaa mukana. Ilahduttavaa ja mielenkiintoista nähdä Glen Kamara, 22, viimeinkin kokoonpanossa. Tämä on hänen A-maajoukkuedebyyttinsä.