Univaje ja raskauskilot ovat muisto vain – Aino-Kaisa Saarisen arjen perusasiat ovat nyt uudessa järjestyksessä: ”Miten ihmeessä jaksoin silloin?”

Urheilu

Univaje ja raskauskilot ovat muisto vain – Aino-Kaisa Saarisen arjen perusasiat ovat nyt uudessa järjestyksess

Muonio.

Nyt

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kun

”Kotona haluan aina siivota tai touhuta jotain vastaavaa enkä osaa ottaa rennosti. Lanzarotella pystyin olemaan Amandan kanssa 110-prosenttisesti ja harjoittelin silloin, kun hän nukkui.”

Samassa

Monen

Lahden

”Totta kai lähden mitalin kiilto silmissä olympialaisiin. Olisihan se uskomaton kunnia, jos sitä mitalien määrää voisi vielä lisätä.”

Lahden

Kaksi poimintaa: Kilpailukausi alkaa yllättävällä valinnalla