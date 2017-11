Koripallomaajoukkueen ikoni, 193-senttinen Taru Tuukkanen ei usko tyttärensä kasvuennusteeseen: ”Veera on kaksivuotiaaksi ikäisiään 10 senttiä pitempi”

Urheilu

Koripallomaajoukkueen ikoni, 193-senttinen Taru Tuukkanen ei usko tyttärensä kasvuennusteeseen: ”Veera on kaks

Kaksivuotias

Ladysusiksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tuukkanen

Suomen

Naisten EM-karsinta Suomi-Ranska lauantaina kello 18.30 Kisahallissa