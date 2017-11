Paavo Nurmen huikea tili ja Pertti Ukkolan pelastanut rikkinäinen puhelin – Havuja perkele! -teos kertoo uusia tietoja urheilun kulisseista

Urheilu

Juha Kanerva & Vesa Tikander: Havuja perkele! 100 suomalaista urheiluhetkeä. Fitra. 223 s.

rönsyää sattumuksia ja tarinoita, joissa usein huumori ja tragiikka sekoittuvat erottumattomasti. Urheiluhistorioitsijatjapoimivat itsenäisyyden juhlavuodeksi sata tapausta suomalaisen kilpaurheilun laduilta ja radoilta.Havuja perkele! -teoksen ote on asiantunteva, paikoin huvittunut. Valokuvitus on melko arvattavaa – muutamiin nyrkkeily- ja juoksukuviin on tarttunut tiheää tunnelmaa.Sodanjälkeisestä ajasta kertovat tekstit keskittyvät enemmän yksilöiden menestyksiin ja menetyksiin, aiemmilta ajoilta mukana on pari maaottelu-, laji- ja kisakuvausta. Stooreja on likipitäen yksi per vuosi. On selvää, että sotavuosina ei kilpaurheiltu niin tiuhaan kuin rauhan aikana.vain ilokseen seuraaville kirja tarjoaa anekdootteja ja uutta tietoa kulissien takaa. Otetaan muutama yllättävämpi seikka.Keihäänheiton olympiavoittajajatkoi Pariisin kisoista 1924 Japanin kautta Yhdysvaltoihin. Hän oli sortunut taloudellisiin väärinkäytöksiin eikä palannut koskaan Suomeen, jonne jäivät vaimo ja poika – ja velat. Myyrä kuoli Kaliforniassa 1955.Kunpaini olympiakultaa 1976 Montréalissa, sattuma puuttui otteluun. Finaalissa vastassa oli jugoslaavi, jonka maanmies johti kansainvälistä painiliittoa, ja tämä pomo yritti kesken matsin soittaa ylituomarille, että Ukkolalle pitää tuomita ratkaiseva kolmas varoitus. Mutta, puhelin oli rikki…Onnekasta oikkua on myös siinä, mitenpalkattiin Liverpool FC:n toppariksi vuonna 1999. Eräs Anfield Road -pyhätön kuvaaja tunsi Hyypiän otteita Hollannin kentiltä ja vihjasi hänestä seuran johdolle, ja valmentajaotti Voikkaan jättiläisen. Varmaan Hyypiä olisi kohonnut muutenkin, mutta kuvaajan vinkki nopeutti tietä tähtiin.palkoissa rinnastuvat hyvinja. Kuuluisalta Amerikan-kiertueeltaan 1925 Nurmi toi arvokkaan Chrysler Six -henkilöauton ja 900 000 euron verran rahaa. 1940-luvun ME- ja rahajuoksija Heino arvioikin Nurmella olleen ”parempi ’markkinarako’ koko urheilijakaudellaan kuin meillä muilla tämän alan yrittäjillä”.Kaksikko on todistusvoimainen kärkiesimerkki – palkkoja rahassa ja tavarassa ottivat vastaan toki muutkin.Murheellisimpia oli nyrkkeilijätie. Hän otti EM-kullan ja MM-hopean, loukkaantui Moskovan olympialaisissa, ja 1982 hän hyppäsi hätiköiden ammattilaiskehiin. Ei tullut kunnon matseja ja tulosta, ja koitti urheilijoille liian tuttu vaihe: viina, ero, potkut, asunnottomuus. Elämä loppui itsemurhaan jouluna 1999.menestyjä on maratonin EM-voittaja, vaitelias tohtori Ahvenanmaalta. Hän omaksui erikoisia tapoja kestää rääkkiä, ja yhtä omaleimaisia olivat kommentit. ”Historioitsijana en yksinkertaisesti halua liittää urheilusuorituksiini mitään kansallismielistä sontaa”, Holmén lausahti. ”En silti missään nimessä halunnut olla myöskään epäkansallismielinen.”Omaa tyyppiä edusti myös, fatalistisen itsevarma EM-sankari: ”Olen aina tiennyt tekemiseni varsin hyvin edeltä käsin. Täytyy olla näkijä ja sitten tekijä.”Kanerva ja Tikander esittelevät sellaisiakin lajeja, jotka eivät kuulu korkeimpaan kansalliseen kaanoniin. He niin ikään vihjaavat, että olisi aika jo murtaa urheilun ja nationalismin pyhä liitto.