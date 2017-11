Urheilu

Kova dopingväite Venäjällä: Valmentaja syyttää Sotšin olympiamitalistia maanmiestensä kavaltamisesta

Venäjän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Dopingista

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/b9AgB/ryssen-pekas-ut-som-forradare-en-bluff