Urheilu

Formula ykkösten maailmanmestari kritisoi rajusti Valtteri Bottasta: ”Kiusallista hänen kannaltaan”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Villeneuve

Brasilian GP, kauden 19/20 kilpailu:

Kuljettajien MM-pistetilanne:

Tallin MM-pistetilanne: