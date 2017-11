Amanda Harkimo villitsee fanit ja psyykkaa pelaajat – nyt Jokereiden dj kertoo, miten hän kasvattaa pelaajista staroja ja kääntää keskustelupalstojen ikävät kommentit voitokseen

Urheilu

Amanda Harkimo villitsee fanit ja psyykkaa pelaajat – nyt Jokereiden dj kertoo, miten hän kasvattaa pelaajista

Musiikilla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Halusin tehdä lisää ohjelmia. Huomasin, että se buustaa niin hyvin noita dj-keikkoja, että se kannattaa. Nyt yritän järjestelmällisemmin tehdä pari ohjelmaa vuodessa. Leikistä se lähti ja nyt se on ura.”

Harkimolla

”Se, kuinka nopeasti Ama hakee ne biisit ja osaa rytmittää ohjaajan kanssa sen kuvan ja äänen ja luo tunnelmaa, on iso juttu.”

voi vaikuttaa pelaajiin, uskoo Jokereiden ja väliin Leijonienkin otteluissa dj:nä toimivaHarkimon mukaan esimerkiksi vastustajan ylivoimaa voi lannistaa, ja vastaavasti omia kannustaa tietynlaisilla kappaleilla.”Jos huomaan, että Suomi tarvitsee nyt jeesiä, laitan taputusbiisejä. Pelaajat syttyvät, kun on meininkiä hallissa.”Kun tsemppi pitää saada päälle, Harkimo soittaa teknoversiot Kalinkasta ja Säkkijärven polkasta. Niiden mukana yleisön on helppo taputtaa, sillä rytmi on tasainen.”Kaikki ovat kuulleet ne monta kertaa tällä hallilla. Ihmiset lähtevät niihin aina mukaan.”Omaa ääntään Harkimo ei ole miksannut biiseihin, mutta on pohtinut nimikkokappaleiden tekemistä pelaajille. Kappaleeseen voi lisätä esimerkiksi sanan ”Mörkö-Marko” (Hyökkääjälempinimi) siten, että puhujan ääni on muokattu tunnistamattomaksi.”Musiikilla saa kasvatettua pelaajista staroja. Yhtenä vuonna soitinaina kappaleen The one and only ja kaikki tiesivät mistä on kyse. Kunoli joukkueessa, soitin sellaista Moses-biisiä.”Harkimo aloitti dj:n työt 16-vuotiaana, 11 vuotta sitten. Hän kertoo viettäneensä Hartwall-areenalla enemmän aikaa, kuin viime vuosien kodeissaan. Dj:n ura lähti siitä, kun Harkimo alkoi opiskella media-assistentiksi, ja kiinnostui äänen parissa työskentelystä.“Halusin jatkaa ääni-puolen opiskelua. Silloin juuri sattui dj lopettamamaan Jokereissa ja isäni on otteluissa ohjaamassa, joten hän kysyi, haluaisinko alkaa tehdä äänihommia täällä.”Harkimo tunnetaan myös monista tosi-tv -ohjelmista, kuten Viidakon tähtösistä. Tosi-tv -ura alkoi Big Brotherista, johon Harkimo oli jo 12-vuotiaana päättänyt osallistua sitten, kun olisi täysi-ikäinen. Hän kiistää hakeneensa ohjelmalla julkisuutta. Sitä hän kuitenkin sai ja alkoi pitää siitä.Harkimo kertoi taannoin Harkimot -tv-ohjelmassa lukevansa kaikki ikävätkin asiat, joita hänestä kirjoitetaan esimerkiksi netin keskustelupalstoilla ja kommenttikentillä.”Kun olin sanonut telkkarissa, että luen ne ja ne eivät niin tunnu pahalta, oli siellä tästä Harkimot-showsta joku kirjoittanut kommentin, että milloinkohan me kaivamme isoisän haudasta ja vedämme sinne. Noista tulee paha olo. Mutta ei omasta puolesta, vaan enemmän minua harmittaa se, että äiti ja isä joutuvat lukemaan tuollaisia”, hän sanoo.Hänen mielestään ilkeät kirjoitukset ovat yleensä vain typeriä juttuja, jotka ilmentävät kirjoittajan katkeruutta. Harkimo sanoo ikävien kommenttien jopa nostavan häntä.”Kun jotakuta harmittaa paljon, että minä olen vaikkapa ulkomailla koko ajan, niin kyllähän siitä tulee vähän sellainen ’lällällää’-olo. Olen jotenkin saanut ikävät kommentit kääntymään hyväksi.”Harkimo tekee dj:n töitä niin urheilutapahtumissa kuin klubeilla. Hän oli vuosien 2012 ja 2013 jääkiekon MM-kisojen virallinen dj. Urheilutapahtumat eroavat muista työkeikoista paljon, sillä otteluissa voi soittaa laajasti eri vuosikymmenten kappaleita ja musiikkilajit vaihtelevat. On räppiä, rokkia ja poppia. Klubikeikoilla soitetaan yleensä vain yhtä musiikkilajia.”Klubilla vedetään pitkiä biisejä, on aikaa ajatella. Lätkämatsissa kaikki on sekunneista kiinni. Yhtä biisiä ehtii aina soittaa maksimissaan 14 sekuntia.”on jäähyille, ylivoimalle ja alivoimalle kullekin omat musiikkinsa, joten otteluissa on oltava koko ajan skarppina.Dj:n työ on erilaista eri lajien otteluissa. Harkimo soitti syksyllä koripallon EM-kisoissa Helsingissä. Yhdessä jääkiekko-ottelussa soi noin 80 kappaletta, korismatsissa biisejä meni 250.”Katkojen määrät ja se, kuinka pitkään voi soittaa, vaihtelevat. Koripallopeleissä se oli alle 14 sekuntia, ehkä sellaista 7—8 sekuntia. Kun on niin lyhyt aika, pitää miettiä, miten saan siitä irti niin paljon kuin mahdollista.”Harkimon mielestä jääkiekko-otteluihin kuuluu rock, koripalloon ei lainkaan. Parketeilla soi rap. Vapaaotteluihin hän liittää vihaiselta kuulostavan musiikin.”Futis on taas mielestäni iloista, ja sielläkään ei tarvitse sitä rokkia olla.”Dj pyrkii luomaan lätkäkatsomoon mahdollisimman hyvän tunnelman. Erätauoilla hän haluaa rauhoittaa katsojat soittamalla tavallista pienemmällä äänenvoimakkuudella ja eriin nähden hidastempoisempaa musiikkia.”Samoin ykköserässä se alkaa vähän hitaammalla tempolla ja sitten tempo nousee.”Jokereiden peleissä Harkimo soittaa kansainvälistä musiikkia ja koittaa tuoda mukaan myös venäläisiä elementtejä. Hän yrittää saada katsojat huomaamaan, mikä kappale on tarkoitettu mihinkin kohtaan.”Kun pelaajat tappelevat, sieltä tulee Kun fu fighting. Siitä saa sellaisen vähän humoristisenkin jutun, vaikka tappelu ei ole hauskaa.”Jokereiden toimitusjohtajamielestä Harkimon työllä on suuri merkitys Jokereiden ottelu-showlle. Dj johtaa tunnelmaa musiikillaan. Kohonen painottaa, ettei työ ole niin helppoa, kuin mitä voisi luulla.”Amanda hoitaa sitä älyttömän hienosti”, Kohonen sanoo.Kun ohjaaja pelikatkoilla hakee yleisöstä tunnettuja henkilöitä, kuten musiikkialan ihmisiä taululla näkyvään kuvaan, Harkimo alkaa soittaa heidän kappaleitaan.Kun vastustaja tekee maalin tai peli ei muutoin suju Jokereiden toivomalla tavalla ja tunnelma meinaa lässähtää, osaavat Harkimo ja muut ottelun showsta vastaavat reagoida Kohosen mukaan salamannopeasti.”Ei tule sellaista kuollutta hetkeä, vaan haetaan sellainen iloinen tempo ja hyvä fiilis siihen.”