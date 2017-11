Yli miljardin maksaneen Venäjän MM-stadionin käsittämättömät rakennusratkaisut joutuivat naurunalaiseksi: ”Toivottavasti ei syty tulipaloa”

Urheilu

Yli miljardin maksaneen Venäjän MM-stadionin käsittämättömät rakennusratkaisut joutuivat naurunalaiseksi: ”Toi

Jalkapallon

Uutistoimisto AP:n

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Twitterissä

Krestovski-stadionille