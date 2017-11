Mira Potkosen tähtäimessä on olympiamitali, mutta harjoitustiloissa törmää glamourin sijaan ”tamperaisen hien, työn ja kunnallisten palveluiden yhdistelmään”

Urheilu

Mira Potkosen tähtäimessä on olympiamitali, mutta harjoitustiloissa törmää glamourin sijaan ”tamperaisen hien,

kävelee ajoliuskaa pitkin maan alle louhittuun urheiluhalliin, glamourin sijaan voi aistia hien, työn ja kunnallisten palveluiden yhdistelmän.Sitä Tampereen Nääshalli on. Keskusta-alueella, Särkänniemen kupeessa oleva urheilutila, joka kriisitilanteessa palvelisi väestönsuojana. Useampien pienten lajien harrastajille ja urheilijoille tilat tarjoava paikka.Täällä vuodatetulla hiellä pyritään rakentamaan yhtä todennäköisimmistä suomalaisista menestyspoluista kohti Tokion olympialaisia. Nyrkkeilysalilla harjoittelevat lajilleen arvokisamenestystä viime vuosina tuoneet Mira Potkonen ja Elina Gustafsson valmentajansa Maarit Teurosen opeilla.Potkonen toi Suomelle ainoan mitalin Rion olympialaisista 2016 ja voitti samana vuonna mitalit myös EM- ja MM-kisoista. Gustafsson puolestaan voitti MM-pronssin Astanassa 2016. Riossa 69-kiloisilla ei ollut sarjaa, mutta Tokioon 2020 Gustafssonin painoluokka tulee mukaan.”Kaikki mitä tehdään tähtää jo Tokioon”, Gustafsson sanoo.Myös Potkonen listaa Tokion päämääräkseen, vaikka välilla olevista kisoistakin tavoitteena ovat mahdollisimman kirkkaan mitalit.Gustafsson, 25, muutti Porista Tampereelle viime keväänä. Samalla seura vaihtui Porin NMKY:stä Tampereen Voimailuseuraan ja Teuronen aloitti valmentajana.”Olen treenannut täällä ja on ajettu Maaritin oppeja sisään. Alkuvuosi meni käden operaatiossa ja siitä parantelussa. Sen jälkeen on oltu paljon kansainvälisillä leireillä ja turnauksissa”, Gustafsson sanoo.”Fysiikka alkaa olla kunnossa ja pää on kondiksessa. Kaikkea voi aina parantaa, mutta tekniikka on tällä hetkellä tärkein”, Teuronen arvioi Gustafssonin kehitystarpeita.Potkonen että Gustafsson kiittelevät sitä, että samassa ryhmässä on nyt sopiva sparraaja.”Meillä on tosi hyvä fiilis kolmistaan tehdä hommia. Tosi hyvällä sykkeellä mennään eteenpäin”, Gustafsson kehuu.”Se tuo pientä kisahenkeä. Jos toisella on hyvä päivä ja itsellä vähän huonompi, niin pitää nostaa itsensä sille tasolle”, Potkonen sanoo.Nyrkkeilyn arvokisarytmi tekee vuosista erilaisia. Vuonna 2016 arvokisatapahtumia oli kolme, kuluvana vuonna oteltiin vain EU-mestaruuksista. Ensi vuonna mennään kaksien kisojen tahdilla. Toukokuun EM-kisat ovat samalla karsinta MM-kisoihin.”Kahden arvokisan vuosi vaatii sekä urheilijalta että valmentajalta paljon. Suunnittelua ja että saa huipun arvokisoihin”, Teuronen sanoo.Potkosella vuosi 2016 oli täysosuma. Arki on sen jälkeen jo alkanut, mutta menestys heijastui positiivisesti.”Maarit on enemmän valmenuskuvioissa mukana ja saadaan enemmän treenata yhdessä”, Potkonen sanoo.Tämän kuun lopulla Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö tekee päätöksiä valmennustukien uudelleenjaosta. Teuronen sanoo olevansa tyytyväinen Rion jälkeen saadun tuen määrään. Näkemyksiä siitä, mikä aseman pitäisi uudessa järjestelmässä olla, Teuroselta ei irtoa.viikon lopulla nyrkkeilijät iskevät kotimaisemissaan. Torstaina alkaneessa Tammer-turnauksessa Potkonen ja Gustafsson ottelevat kolme ottelua. Molempien sarjoissa on neljä nyrkkeilijää, ja kaikki ottelevat kaikkia vastaan.Gustafsson ottelee 75-kiloisissa ja hän aloitti urakkansa voitolla torstaina, 60-kiloisten sarjassa kilpailevalla Potkosella ensimmäinen ottelu oli ohjelmassa perjantai-iltana. Turnaus päättyy sunnuntaina.”Tammer-turnauksen merkitys tälle kaudella on se, että saadaan kolme hyvää kansainvälistä ottelua. Molemmilla on kolme ulkomaalaista vastustajaa. Se on hyvää treeniä”, Teuronen sanoo.