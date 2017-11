Urheilu

Jari Mönkkönen vitsaili olevansa pyörä­tuolissa alle viisi­kymppisenä, ja lopulta niin kävi: Entinen huippu-ur

Jari Mönkkönen

Mönkkönen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Voimistelu

Mönkköselle

”Pelkäsin aina tehdä rekkiä. Aina. Mikä hitto saa ihmisen tekemään jotain, vaikka on kuolemanpelko? En osaa vastata.”

Vuonna 2007

Urheilu-ura

Mönkkönen

”Urheilu-uran jälkeen olin iloinen siitä, että en halvaantunut ja pystyin yhä kävelemään. Itse asiassa vitsailin usein työkavereille, että alle viisikymppisenä olen pyörätuolissa. Nyt se tuntuu aika merkilliseltä.”

Mönkkönen

Marraskuisena arki-iltana

”Koko ajan paleltaa, saunassakin. Mahaan on sattunut puolitoista vuotta joka päivä. Syön kovia hermokipulääkkeittäin päivittäin.”

Ilta saa dramaattisen

Tajusin, että ei ole olemassa mitään lajia, jota pystyisin tekemään.

Elämänmuutos

”Ainoa ero on, että en mene enää volteilla eteenpäin. Nyt menen rullaten.”

Nyt tavoitteena

On pieni mahdollisuus