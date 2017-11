Urheilu

Markkasen huippuvire tuotti piste-ennätyksen: ”Lauri oli ilmiömäinen”

Lauri

Markkanen

“I thought Lauri was phenomenal. I thought Kris was really good. He made some really good plays for us. Part of the growing process is to go out there and make the right play.” Coach Hoiberg — Chicago Bulls (@chicagobulls) 20. marraskuuta 2017 https://twitter.com/chicagobulls/status/932452778156294144?ref_src=twsrc%5Etfw

Chicago Bulls

26 points | 13 rebounds | 2 assists.



Lauri Markkanen brought some sunshine to the game tonight: pic.twitter.com/Vg2kcyBzKZhttps://t.co/Vg2kcyBzKZ — Chicago Bulls (@chicagobulls) 20. marraskuuta 2017 https://twitter.com/chicagobulls/status/932462268821803008?ref_src=twsrc%5Etfw