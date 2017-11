Urheilu

Huuhkajien kapteeni Niklas Moisander yllättää: Lopettaa maajoukkueessa

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Moisander

jalkapallomaajoukkueen kapteeni ja luottotoppari Niklas Moisander lopettaa uransa edustustehtävissä.Moisander kertoo päätöksestään Palloliiton sivuilla.”Päätös lopettamisesta ei ollut missään nimessä helppo”. Moisander sanoo.”Se on kehittynyt mielessäni viimeisen vuoden aikana ja siihen on vaikuttanut moni tekijä.”, 32, debytoi A-maajoukkueessa toukokuussa 2008. Hän on pelannut 62 A-maaottelua. Kapteenina hän toiminut vuodesta 2011 lähtien.Moisander pelaa Saksan Bundesliigaa Werder Bremenissä. Sitä ennen TPS:n kasvatti pelasi Hollannin liigaa Ajaxissa, Zwollessa ja AZ Alkmaarissa sekä Italian Serie A:ta Sampdoriassa.