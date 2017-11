Korson kupla puhkeamassa – sensaationa syntynyttä FC Legirus Interiä uhkaa äkkikuolema: ”Päätimme, että hullunleikki saa loppua”

Urheilu

Korson kupla puhkeamassa – sensaationa syntynyttä FC Legirus Interiä uhkaa äkkikuolema: ”Päätimme, että hullun

Jalkapalloseura

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viime

Seuraa

FC Legirus Inter

Legirus-areena