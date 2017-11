Kun Luhta julkisti suunnittelemansa olympia-asut, niitä haukuttiin ”vahvoissa ja ala-arvoisissa viesteissä” karmeimmiksi koskaan – ”Suunnittelijat ottivat palautteen raskaasti”

Urheilu

Kun Luhta julkisti suunnittelemansa olympia-asut, niitä haukuttiin ”vahvoissa ja ala-arvoisissa viesteissä” ka

Lahti

Luhta

Palaute

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Luhta

Jottei

Luhtanen

Vaatteet

Luhtanen

Olympia-asut

Olympialaisiin

Luhta