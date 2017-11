Chicago Bulls hehkuttaa Lauri Markkasen kaukoheittoja Twitterissä – kaikki 36 kolmosta samalla videolla

Urheilu

Chicago

NBA:n kuumin uusi kaukoheittäjä kerää suitsutusta. Chicago vietti vapaapäivää otteluista, mutta Bulls hehkutti Lauri Markkasta seuran Twitter-tilillä.koosti Markkasen heittämät kolmen pisteen korit samaan videoon ja julkaisi ilotulituksen Twitterissä.Markkasen kaikki 36 heittämää kolmen pisteen koria rullaavat videolla yhtenä helminauhana, ja katsottavaa riittää.Nuorisotähti Markkanen on pelannut 14 ottelua tähän mennessä ja heittänyt enemmän kolmosia pussin pohjalle kuin kukaan muu NBA-tulokas vastaavassa ajassa.on noussut hiljalleen Chicagon parhaaksi pistemieheksi 15,6 pinnan keskiarvollaan. Takamies Justin Holiday on toisena 15,2 pisteellään.Kolmen pisteen heittonsa Markkanen on upottanut 36,7 prosentin tarkkuudella. Lukema ei ole joukkueen suurin, mutta ison heittomäärän ansiosta kestää hyvin vertailun.on vieraskiertueella länsirannikolla. Sunnuntaina joukkue pelasi aavikolla Phoenix Sunsia vastaan ja hävisi 105–113.Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Bulls kohtaa entisen legendajoukkueen Los Angeles Lakersin.