HIFK tavoittelee Kaisaniemien kiekkospektaakkelista nollatulosta, mutta siihen vaaditaan paljon lisää myytyjä lippuja: ”Liigapeleissä kulut ovat murto-osan”

Urheilu

HIFK tavoittelee Kaisaniemien kiekkospektaakkelista nollatulosta, mutta siihen vaaditaan paljon lisää myytyjä

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suurvoittoja

Helsingin

Jättiareenalla

Jokerit–SKA Pietari lauantaina 2.12, HIFK–Kärpät tiistaina 5.12