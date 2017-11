Urheilu

Suomi jatkaa nousuaan Fifa-rankingissa – kuukauden kovin nousija on Pohjois-Korea

Suomen

jalkapallomaajoukkue sijoittuu tuoreessa Fifa-rankingissa sijalle 67. Nousua kuukauden takaiseen sijoitukseen on seitsemän pykälää.Nyt alkaa olla muisto vain heinä-elokuussa tapahtunut pohjakosketus, jolloin Suomen sijoitus oli 110:s.Nousun taustalla ovat hyvin sujuneet MM-karsintojen viimeiset ottelut sekä tuoreimpana maaotteluvoitto Virosta.Torstaina julkaistussa Fifa-rankingissa kovin nousija on Pohjois-Korea – nousua 18 sijaa ja nyt sijoitus 114:s.Pohjoismaiden ykkönen on edelleen Tanska, joka myös jatkoi vahvaa nousua ja on 12:s. Taustalla on selviytyminen MM-kisoihin jatkokarsintojen kautta. Italian (14.) MM-jatkokarsinnassa pudottanut Ruotsi (18.) ohitti Islannin (22.).Kymmenen parhaimman jalkapallomaan listalle nousi Sveitsi: kahdeksas. Muut top10-maat ovat järjestyksessä Saksa, Brasilia, Portugali, Argentiina, Belgia, Espanja, Puola, Ranska (9.) ja Chile (10.).