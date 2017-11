Valtteri Bottas aikoo kukistaa ensi kaudella Lewis Hamiltonin ja vielä useasti: ”Tuli takkiin, ei tässä voi olla kovin tyytyväinen”

Urheilu

lähtee ensi kauteen tutuilla haasteilla. Hänen on taas kerran ansaittava paikkansa, kun taskussa on vain yhden vuoden sopimus.Viikonloppuna päättyvä MM-sarja ei ole mennyt Bottakselta täysin nuottien mukaan. Hänen paikalleen riittää tunkua.Onko 28-vuotiaalla suomalaiskuskilla käsitystä, mitä häneltä vaaditaan tallipaikan pitämiseen Mercedeksellä myös vuoteen 2019?”En tiedä sitä tarkalleen, mutta ennen kaikkea varmaan tasaista suorituskykyä. Tietysti se riippuu siitä, millainen auto meillä on, ja siitä, miten pärjään sillä verrattuna tallikaveriin”, Bottas puntaroi HS:n haastattelussa tiiminsä edustustiloissa Yas Marinan Grand Prix -varikolla.karkasi Bottakselta syyskaudella. Vastaavaa ei saisi tapahtua jatkossa.”Minun pitää pystyä kilpailemaan Lewisin kanssa, ja minun pitää pystyä päihittämään hänet niin kuin tänä vuonna pystyin muutaman kerran. Se pitää vaan tehdä useammin.””Nollista lähdetään taas liikkeelle, mutta minulla on eri tilanne, kun olen oppinut niin paljon tästä vuodesta. Tunnen nyt tiimin ja tunnen auton. Siten on ihan eri homma lähteä kauteen. Sen osalta olen hyvin luottavainen jatkon suhteen.”Muutama rata sopi Bottakselle tallikaveria paremmin, mutta toisaalta Hamiltonilla oli useampikin paikka, missä hän oli selvästi suomalaiskuskia nopeampi.Bottakselle on tärkeämpää – vaalia omia parhaita ratojaan tai kaventaa eroa Hamiltonin hallitsemissa paikoissa?”Minulle tärkeintä on työstää omia heikkouksiani. Niihin juttuihin pitää keskittyä, ja silloin katsotaan ratoja, missä erot Lewisiin olivat isoimmillaan. Niissä minun pitää pärjätä. Minun täytyy pystyä olemaan nopea jokaisella radalla taistellakseni koko ajan paalupaikoista ja kisojen voitoista.”Vaikka uuden auton iskukyky selviää vasta ensi vuonna, Bottas tietää kuitenkin tavoitteensa jo tässä vaiheessa. Maailmanmestaruus on ja pysyy suomalaiskuskin tähtäimessä.”Vaikka tänä vuonna epäonnistuin tavoitteeni saavuttamisessa, se pysyy samana. Uskon, että lähden ensi kauteen paljon valmiimpana siihen, enkä voisikaan asettaa mitään muuta tavoitetta kuin maailmanmestaruus. Sitä tässä haetaan, ja kuka tietää, vaikka ensi vuonna voisi olla urani paras tilaisuus siihen – tai ainakin yksi niistä. Toivottavasti saan sen käytetyksi hyväkseni”, Bottas painottaa.kuinka Bottas paketoi tämän kautensa?”Kyllä se on enemmän pettymys kuin positiivinen suoritus. Sellainen fiilis siitä jää. Kuten sanoin aikaisemmin, tavoitteeni on aina korkealla. Kun tähän vuoteen lähdettiin, tiesin, että minulla voisi olla mahdollisuudet taistella mestaruudesta. Tiimikaveri voittikin mestaruuden, joten meillä oli sellainen auto, millä sen tehdä.””Mutta minulle siinä MM-taistossa tuli takkiin kaverilta, joten ei tässä voi kovin tyytyväinen olla. Kaikesta oppii!”, Bottas kuittasi.