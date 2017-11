Urheilu

Johanna Laitinen, 31, välttelee liikuntaa – silti hän on Suomen vahvin nainen

”Jos en tykkäisi voimanostosta niin paljon, niin en luultavasti vieläkään harrastaisi liikuntaa. Kävin joskus kuntosalilla ja yritin lenkkeillä, mutta en sitä jaksanut, kun se ei ollut kivaa.”

”Mietin, että missähän täällä uskaltaa seistä.”

”Olen 104-kiloinen eli superraskaan sarjan nostajaksi jopa kevyt, sillä maailman huiput ovat minua 10-30 kiloa painavampia.”

”Valmentajani sanoo, että olen superlahjakkuus lepäämisessä ja palautumisessa, mutta ne ovat erittäin tärkeitä, kun hankitaan voimaa. Tietyt treenit vedetään täysillä, mutta vastapainoksi pitää osata myös nukkua ja chillata.”

Torstaina