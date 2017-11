Krista Pärmäkoski kaatuili, kun sukset tökkivät – Suomen suksihuolto vaikeuksissa äärimmäisen vaikeissa kelioloissa: ”Siihen mahtui kaikenlaista ajatusmaailmaa”

Urheilu

Krista Pärmäkoski kaatuili, kun sukset tökkivät – Suomen suksihuolto vaikeuksissa äärimmäisen vaikeissa keliol

Ruka.

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eniten

Suurin

Norjan

Paras