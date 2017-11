Perheen kanssa päätään tuulettanut slovenialaisveteraani vei yllättäen Rukan mäkikisan – ”Tämä oli ensimmäinen todellinen voittoni”

Urheilu

Perheen kanssa päätään tuulettanut slovenialaisveteraani vei yllättäen Rukan mäkikisan – ”Tämä oli ensimmäinen

Ruka.

Voittoon

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kärkikolmikkoon

Suomalaisista