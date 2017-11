Urheilu

Loton ja muiden Veikkauksen pelien pelaaminen Ahvenanmaalla päättyy – koskee myös verkkopelaamista

Veikkauksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

pelien myyminen Ahvenanmaalla loppuu vuodenvaihteessa, Veikkaus kertoo tiedotteessaan. Veikkauksen mukaan maakunnan myöntämä rahapelilupa päättyy eikä uuden luvan hakeminen ole mahdollista.Ahvenanmaan arpajaislaki ja pelien valvonta muuttuivat 1. tammikuuta 2017, jolloin maakuntaan perustettiin uusi rahapelien valvontaviranomainen Lotteriinspektion. Ahvenanmaalla yksinoikeus rahapeleihin on PAF:lla.Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen lopputuloksena yhtiöllä ei ole enää mahdollista jatkaa toimintaansa Ahvenanmaalla vuodenvaihteen jälkeen.Nykyisen luvan aikana Veikkauksen peleistä on myyty Ahvenanmaalla niitä pelejä, joita maakunnassa ei ole muuten tarjolla. Näitä ovat Lotto, Viking Lotto, Eurojackpot-peli, Jokeri, Keno, Lomatonni, Kaikki tai ei mitään -peli, Synttärit-peli ja raaputusarvat.Veikkauksella on Ahvenanmaalla 15 myyntipaikkaa. Veikkauksen pelien pelaaminen päättyy myös verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä.