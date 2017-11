Urheilu

Metsola Ylöjärveltä pysäytti Jokerit – maailmalla hän pärjää makaronilaatikolla, se tepsii myös koti-ikävään

Jokerien

Metsola

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ylöjärvellä

Amur