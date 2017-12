Paula voitti viisi SM-kultaa, nyt häntä ei enää ole – Alexander Saloranta tiesi aina syntyneensä väärään sukupuoleen

Urheilu

Paula voitti viisi SM-kultaa, nyt häntä ei enää ole – Alexander Saloranta tiesi aina syntyneensä väärään sukup

Oulu.

Saloranta

Elämäntavat

”Naisten palkat ovat pesiksessä helvetin paskat. Parhaat naiset tienaavat pesiksellä varmasti huonommin kuin huonoimmat miespelaajat.”

Pesäpallourallaan

”En ole mitenkään salannut asiaa. Paljon vaikeampaa olisi ollut sitä yrittää jotenkin peitellä. Kaikki sen varmaan ovat tienneet, ja minut on otettu vastaan ihmisenä, eikä jonkun seksuaalisen suuntautumisen edustajana.”

Alexander

”Olen pienestä pitäen tiennyt, että minun pitäisi olla toista sukupuolta kuin mihin olen syntynyt.”

Suomessa

”Jos annetaan valittavaksi vasara ja nukke, niin miehen täytyy aina valita se vasara. Miehellä ei saisi olla feminiinisiä puolia, se on naurettavaa. Vaatimukset ovat sellaiset, ettei moni nykyinen mieskään täyttäisi niitä.”

Translakia