Suomen salibandytähden My Kippilän ura sai käänteen, kun puhelin soi 18-vuotispäivänä – ”Tämä on joku outo numero”

Urheilu

Suomen salibandytähden My Kippilän ura sai käänteen, kun puhelin soi 18-vuotispäivänä – ”Tämä on joku outo num

Porvoo.

My Kippilä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Soppa

Kippilä

”Futista olisin halunnut pelata enemmänkin”, Kippilä sanoo nyt.

MM-kisoissa

”Kun siirryin Ruotsiin, sanoin, että Suomessa seistään jonoissa ja Ruotsissa pelataan. Se oli vähän karu vertaus, mutta niin sen koin.”

Ruotsin

Vetoja suoraan äidin syötöstä

My Kippilä

Tyttärensä