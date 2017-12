Jättistadionin epäonnistunut räjäytys sai pilkkakirveet heilumaan: ”Kuin katsoisi jokaista Lionsin peliä 50 vuoden aikana”

Urheilu

Jättistadionin epäonnistunut räjäytys sai pilkkakirveet heilumaan: ”Kuin katsoisi jokaista Lionsin peliä 50 vu

Detroitissa

asuvilla amerikkalaisen jalkapallon kannattajilla on harvoin ollut syytä hymyyn, mutta sunnuntaina tilanne muuttui hetkeksi.Paikallinen NFL-seura Lions ei toki iloa tuottanut, mutta joukkueen vanha stadion sitäkin enemmän.Lions kuuluu niiden neljän seuran joukkoon, jotka eivät ole koskaan voittaneet NFL:n mestaruutta, eikä tämäkään kausi näytä tuovan tilanteeseen muutosta.Joukkue on voittanut kuusi ottelua ja hävinnyt saman verran. Viimeisin tappio tuli Baltimore Ravensia vastaan sunnuntaina lukemin 20–44.samana päivänä paikalliset fanit keskittyivät seuraamaan, miten Lionsin entinen kotiluola Pontiac Silverdome räjäytettäisiin maan tasalle. Tai niin oli ainakin tarkoitus.Yli 80 000 katsojaa vetänyt areena ei nimittäin ollutkaan tarpeeksi heikkoa tekoa, vaan tomun hälvettyä stadion seisoi entisellään.”Se on rakennettu hieman liian hyvin”, viranomaiset kommentoivat.https://twitter.com/ShadowLeagueTSL/status/937345697858359297mukaan osa räjähdyspanoksista ei lauennut, joten stadion ei sortunut, vaikka suuri osa teräspalkeista tietojen mukaan katkesikin suunnitelmien mukaan.”Meidän täytyy vain odottaa, että painovoima tekee tehtävänsä. Tiedämme, että se romahtaa, emme vain tiedä milloin.”Kärsivällisyys on hyve, mutta päätös uudesta räjäytyksestä tehtiin aikaisin maanantaina. Uuden räjäytyksen ajankohta on vielä auki.Nykyään Lions pelaa 65 000 katsojan Ford Fieldillä.mediassa epäonnistuneesta räjähdyksestä on otettu ilo irti.”Kuin katsoisi jokaista Lionsin peliä 50 vuoden aikana. Odotat jännitystä, et saa mitään.””Jos olet kasvanut Lionsin fanina, eilinen oli sopivaa.””Me kaikki halusimme lähteä Silverdomelta vielä kerran pettyneinä.””Kuvat ennen, räjähdyksen aikana ja sen jälkeen tavallaan kertovat kaiken.””Silverdome päihitti Lionsin tänään. Lions on edelleen vitsi.””Silverdome pärjää paremmin kuin Lionsin puolustus.”