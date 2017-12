HIFK:n Jerry Ahtola haki avannosta helpotusta kroppaansa ennen ulkoilmaottelua – ”Ei sovi enää minulle, että vaan makailen vapaapäivän”

Urheilu

HIFK:n Jerry Ahtola haki avannosta helpotusta kroppaansa ennen ulkoilmaottelua – ”Ei sovi enää minulle, että v

Helsingin

Matkustaminen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

IFK

Ahtola

Ulkoilmapelien