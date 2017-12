Urheilu

Suljetaanko Venäjä olympialaisista? Suora lähetys KOK:n tuomionjulistuksesta kello 20.30 alkaen

Kansainvälinen

Venäjän

olympiakomitea KOK kertoo tänään, millaisen rangaistuksen se langettaa Venäjälle valtiojohtoisesta dopingista, joka on koskenut lukuisia eri lajeja.KOK:n lehdistötilaisuus alkaa kello 20.30 Suomen aikaa Lausennessa. HS seuraa tilaisuutta tässä jutussa.Suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, pääseekö Venäjä mukaan Pyeongchangin talviolympialaisiin helmikuussa.antidopingtoimisto Rusada on ollut pannassa siitä lähtien, kun maailman antidopingtoimisto Wada löysi todisteita valtiojohtoisesta dopingjärjestelmästä Venäjällä.Wadan viime vuonna julkaiseman raportin mukaan jopa yli 1 000 venäläisurheilijaa yli 30 urheilulajista on ollut osallisena salaliittoon, jossa on peitelty dopingia viiden viime vuoden aikana.Viime kuussa KOK antoi elinikäisen olympiakiellon 20 venäläisurheilijalle dopingrikkomuksista Sotšin talviolympialaisissa.