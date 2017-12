VaLePa nousi Mestarien liigassa voittoon vaikeuksien jälkeen, mutta hakkuri Urpo Sivula oli vihainen: ”Meille tuli ihan junnuvuosien sakkauksia”

Urheilu

VaLePa nousi Mestarien liigassa voittoon vaikeuksien jälkeen, mutta hakkuri Urpo Sivula oli vihainen: ”Meille

Hämeenlinna.

Itsenäisyyspäivän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kokeneen

Kansainvälisillä

VaLePan