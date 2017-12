Urheilu

Bryssel menettää vuoden 2020 EM-turnauksen ottelut, jotka siirtyvät Lontooseen Wembleylle

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on vienyt Belgian pääkaupungilta Brysseliltä oikeuden järjestää vuoden 2020 EM-turnauksen otteluita. Uefan mukaan ottelut siirtyvät Englantiin Lontoon Wembleyn stadionille.



Uefan mukaan syynä päätökseen on se, että Bryssel ei ole pysynyt sopimuksessa Euro-stadionin valmistumisen lykkäännyttyä.



Uefan mukaan EM-turnauksen avausottelu pelataan Brysselin sijasta Roomassa ja muut Brysselissä pelattavaksi kaavaillut ottelut Wembleyllä. Wembleyllä pelataan kolme alkulohkon ottelua, puolivälieräottelu, välieräottelut ja finaali.



EM-turnauksen A-lohkon ottelut pelataan Italian Roomassa ja Azerbaidzhanin Bakussa. Lohko B:n ottelut pelataan Hollannin Amsterdamissa ja Romanian Bukarestissa, lohko C Venäjän Pieterissa ja Tanskan Kööpenhaminassa, lohko D Englannissa Lontoossa ja Skotlannin Glasgowssa, lohko E Espanjan Bilbaossa ja Irlannin Dublinissa ja lohko F Saksan Münchenissä ja Unkarin Budapestissa.