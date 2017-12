Urheilu

Forssell liittyi turvakampanjassa Mika Häkkisen, Leo-Pekka Tähden ja Kaisa Mäkäräisen seuraan

Suomalaiset

Forssell

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Turvassa Tiellä

Pitkällä