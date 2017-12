Chelsea-fani julkaisi älyttömän ”lupauksen”, joka johti rajuun ilkkumiseen sosiaalisessa mediassa – ”Kun olet tehnyt sen, lähetä minulle kuva”

Urheilu

Chelsea-fani julkaisi älyttömän ”lupauksen”, joka johti rajuun ilkkumiseen sosiaalisessa mediassa – ”Kun olet

Aika ajoin joku menee lupaamaan liikoja, kun jokin asia tuntuu varmalta. Milloin joku syö hatullisen sitä itseään ja niin edelleen.



Yleensä nämä ”lupaukset” tehdään kaveripiirissä, mutta Chelsean kannattaja tviittasi useamman käyttäjän @Pranav_CFC-tililtä: ”Katkaisen penikseni, jos menetämme pisteitä West Hamille.”

Ja niinhän siinä kävi, että West Ham voitti lauantaina Chelsean kotiottelussaan 1–0. Siitä alkoi ilkkuminen sosaalisessa mediassa. Lupauksen antajan tviitin perässä on myös melkoisen julmia kuvia ja kommentteja, kuten ”kun olet tehnyt sen, lähetä minulle kuva”. Lisäksi tviitti on jaettu yli 6 000 kertaa ja siitä on tykätty (!) yli 5 000 kertaa.



Myös @Pranav_CFC-tililtä kommentoitiin:

Chelsea-uutisia Twitterissä jakava Chelsea News App noteerasi ”lupauksen”.

Lopulta alkuperäinen tviittaaja tunnusti: ”Vitsailen kaverit”.