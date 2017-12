Urheilu

Lauri Markkanen pysäytti Latvian Yksisarvisen – Chicago kaatoi nitropelissä New Yorkin

Washington.

Markkanen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Markkasta

Porzingis

Kahdella

Chicago Bulls

Edellisillan

Chicagon