Katsojat joutuvat palelemaan järjestäjien säästäväisyyden vuoksi olympialaisten avajaisissa – VIP-vieraille varattu paksummat peitot: ”Kohtalo riippuu luontoäidistä”

Pyeongchangin talviolympialaisten avajaisiin osallistuvien katsojien kannattaa varautua lämpimillä vaatteilla, sillä luvassa on kaikkien aikojen kylmimmät avajaiset.Uutistoimisto Reuters on saanut haltuunsa järjestäjien sisäistä viestintää sisältäneen dokumentin, josta käy ilmi, että järjestäjät ovat huolissaan kisavieraiden terveyden puolesta.vietetään 9. helmikuuta, ja sään odotetaan vastaavan 14 pakkasasteen kylmyyttä. Lukema on alhaisempi kuin yksissäkään talvikisoissa ainakin kolmeenkymmeneen vuoteen.Reutersin mukaan toistaiseksi alhaisin lämpötila on mitattu ja tilastoitu vuoden 1994 Lillehammerin kisoissa Norjassa.Avajaisiin odotetaan 35 000 katsojaa, joiden joukossa on tuttuun tapaan varsin arvovaltaisia vieraita, kuten osallistujamaiden valtionpäämiehiä.4–5 tuntia kestävä avajaisjuhla järjestetään 58 miljoonaa dollaria maksaneella avoimella stadionilla, jolla ei ole minkäänlaista kattoa.Katto jätettiin rakentamatta ajan ja rahan säästämiseksi, ja nyt kisajärjestäjät miettivät, miten osallistujat saadaan suojattua hypotermialta.Katsojille aiotaan jakaa peittoja ja muita lämmikkeitä, turvatarkastusta on tarkoitus nopeuttaa, ja katsojille järjestetään aktivoivaa ohjelmaa odotuksen ajaksi. VIP-katsojille, kuten valtionpäämiehille on Reutersin tietojen mukaan varattu paksumpi peitto.Stadionilla marraskuussa järjestetyssä konsertissa kuusi ihmistä kärsi hypotermiasta, ja järjestäjät harkitsevat urheiluministeriön edustajan mukaan isompien tuulensuojien asentamista.suosittelivat stadionin kattamista ja lämmityksen asentamista, mutta päättäjät eivät suostuneet vedoten kustannuksiin ja epätietoisuuteen rakenteiden kestämisestä. Katsomo on väliaikainen ja se on määrä purkaa kisojen jälkeen."Kylmä voi pilata avajaiset täysin. Tapahtuman kohtalo riippuu luontoäidistä", kommentoi kaupungissa syntynyt ja kasvanut hallituspuolueen jäsen Yeom Dong-yeol Reutersille.Kylmyyden lisäksi kisajärjestäjien murheena ovat heikot lipunmyyntiluvut. Joulukuun alkupäiviin mennessä lippuja oli myyty noin 580 000, eli hieman yli puolet tarjolla olevista.