Korisliigan entinen ennätysmies Jarkko Tuomala nukkui huonosti kaksi vuosikymmentä – Seagullsin Timo Heinonen päästi esikuvansa pinteestäKorisliigan entinen ennätysmies Jarkko Tuomala nukkui huonosti kaksi vuosikymmentä – Seagullsin Timo Heinonen päästi esikuvansa pinteestä

Urheilu

Korisliigan entinen ennätysmies Jarkko Tuomala nukkui huonosti kaksi vuosikymmentä – Seagullsin Timo Heinonen

Helsinki

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Heinosesta

Vantaalta

Tuomala

Helsinki

Heinosesta

Vantaalta

Tuomala