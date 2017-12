Urheilu

Tässä ovat Liigan upeimmat maalit ja häikäisevimmät torjunnat koko syksyltä – mikä on oma suosikkisi?

Jääkiekon

Liigan syyskauden ottelut saatiin päätökseen tiistaina viiden ottelun kierroksella.Sarjan kärjessä on Oulun Kärpät kuuden pisteen erolla TPS:ään ja kahdeksan pisteen turvin ennen Tapparaa. Kärpät lähtee joulutauolle tosin hieman mollivoittoisissa tunnelmissa, sillä JYP haki tiistaina pisteet Oulusta lukemin 1–0.Häntäpäässä on erottunut viiden joukkueen ryhmä, jolla tekee todella tiukkaa selvitä kymmenen parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin, vaikka otteluita on suurimmalla osalla jäljellä vielä 26.Reilun 30 kierroksen aikana nähtiin upeita maaleja ja häikäiseviä torjuntoja, joista alla parhaita paloja.