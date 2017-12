Urheilu

Seagullsin päävalmentajalla radikaali ehdotus Korisliigalle: Toivoo joululahjaksi 16 joukkueen sarjaa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Keskiviikkoillan ottelut Korisliigassa: Seagull–BC Nokia, KTP–Basket–Kobrat, Espoo United–Kouvot