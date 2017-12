Barcelona-tähden pitkä matka 40 miljoonan euron ”flopiksi” – Rasismi oli päättää Paulinhon uran ennen Barça-paitaa ja palkanalennusta: ”Ilmoitin, etten halua pelata enää”

Urheilu

Barcelona-tähden pitkä matka 40 miljoonan euron ”flopiksi” – Rasismi oli päättää Paulinhon uran ennen Barça-pa

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kiinan

Paulinhon

Paulinho

Ensimmäinen

Jotain

Real Madrid–Barcelona, Yle TV2 kello 13.45 alkaen.