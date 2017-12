Kirkkoherra Kari Kanalan futisehtoollinen veti kirkkoon miehiä, jotka eivät olleet käyneet siellä rippikoulunsa jälkeen – ”Haluan tuoda tavallisuuden ja matalan kynnyksen kirkkoon”

Urheilu

Kirkkoherra Kari Kanalan futisehtoollinen veti kirkkoon miehiä, jotka eivät olleet käyneet siellä rippikouluns

”Kestän kyllä nämä Arsenalin menestyksettömät vuodet, koska olen välillä nähnyt niin hirveitä vuosia.”

”Derby oli juuri voittanut mestaruuden ja oli liian menestyvä seura. Tottenham ja Arsenal olivat kilpakumppanit. Näin tuolloin jälkikäteen Charlie Georgen kuvan vuodelta 1971: pitkät hiukset ja eläytyväinen ote siihen touhuun, se ehkä synnytti sen faniuden. Tämä oli vuonna 1975, olin 8-vuotias.”

”Olin Hampurissa merimieskirkossa töissä. Kaverini hommasi Arsenal–Liverpool-otteluun liput. Televisioinnin takia ottelu siirrettiin sunnuntaille. Mulla oli jumalanpalvelus tuolloin. Mietin, että mitä mä teen, tämä ei voi olla totta. Sain tuuraajan. Menin sitten vuoden päästä samaan kirkkoon ja kerroin, että mulla on oma synnintunnustus ennen synnintunnustusta. Heitä nauratti kyllä.”

”Kun Dennis Bergkamp tuli kentälle, yleisö lauloi: ’There is only one Dennis Bergkamp.’ Sen jälkeen tuli Liverpoolin Steven Gerrardin virhe, josta Thierry Henry teki voittomaalin. Sitten porukka lauloi: ’There is only one Steven Gerrard.’ Tämä herätti, että olen valinnut oikein.”

”Arsenalissa on vahva kulttuuri. Arvot ovat hyviä. Sen näkee jo siinä, että [manageri Arsene] Wenger on pidetty penkin päässä. Mielelläni suon hänelle niin monta vuotta kuin hän haluaa.”

”Aina kun olen ostanut jonkun pelaajan pelipaidan, ne ovat olleet makkelipaitoja: Fabregas, Ljungberg, Henry... Kaikki ovat lähteneet.”

Lainaukset ovat Kari Kanalan kommentteja Englannin Valioliigassa pelaavasta Arsenalista, jota hän on kannattanut 8-vuotiaasta lähtien.