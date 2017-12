HIFK:n pelaajavalmentaja Jari Hyttinen pelaa jo 24. kerran peräkkäin tapaninpäivänä jääpalloa ulkojäällä –”Urheilu on intohimo”

Urheilu

HIFK:n pelaajavalmentaja Jari Hyttinen pelaa jo 24. kerran peräkkäin tapaninpäivänä jääpalloa ulkojäällä –”Urh

Jääpalloliigassa

Jääpallohallin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Malmille