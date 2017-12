Krista Pärmäkoski valmistautuu Tour de Skille hiihdon lainalaisuuksia uhmaten – lähti vuoristoon vaikka ei ole täysin terve

Urheilu

Krista Pärmäkoski valmistautuu Tour de Skille hiihdon lainalaisuuksia uhmaten – lähti vuoristoon vaikka ei ole

Suomen

Hiihtovalmentajien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Näillä

Käytännössä

Korkealle