Jääkiekon liigaseurat haluavat maailmalle – mutta Lappeenrannassa uutinen veti kahvit väärään kurkkuun: ”Minä en usko tähän”

Urheilu

Jääkiekon liigaseurat haluavat maailmalle – mutta Lappeenrannassa uutinen veti kahvit väärään kurkkuun: ”Minä

Jos

Liigan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tällä

Kokonaiskuvassa

Helsingin IFK:n

Pelkkää

Jääkiekkoliitossa