Amerikkalaiset tekivät ihmeen lumipyryssä ja jättiyleisön edessä, Kanada kaatui rankkareilla nuorten MM-kiekossa

Urheilu

Amerikkalaiset tekivät ihmeen lumipyryssä ja jättiyleisön edessä, Kanada kaatui rankkareilla nuorten MM-kiekos

Buffalo

Kanadan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Komea

Sabresin

Suomen

Kisajärjestäjät

Yksi

Kansainvälinen

Joka

MM-turnausten