HS-urheilun Vuoden lupaus on 18-vuotias Viivi Lehikoinen – Rauhallinen harjoittelu on nostanut aitajuoksijan Suomessa lajinsa huipulle Rauhallinen harjoittelu on pitänyt urheilijan terveenä, mutta sen tuoma räjähtävyys on nostanut Viivi Lehikoisen aitajuoksun huipulle.