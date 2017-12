Urheilu

Kymmenen vuotta sitten Marika Teini päätti kokeilla varusmies­palvelusta – nyt huippu­suunnistaja aloittaa työ

Yllytyshullu

Tuolloin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Varusmiespalvelus

Pääosan

Oman

Viime

Ensi