Eteläkorealainen tapa tulla maailman parhaaksi: paljon treeniä, vähemmän koulua ja harjoitusvastustajana tuhatpäinen mölyävä yleisö

Urheilu

Eteläkorealainen tapa tulla maailman parhaaksi: paljon treeniä, vähemmän koulua ja harjoitusvastustajana tuhat

Jincheonin

Lukioikäisenä

Riossa

”Jokaisessa harjoituksessa muodostan ikään kuin seinän suoritukseni ja ajatusteni välille. En halua, että mielessäni liikkuu oikeastaan mitään, korkeintaan joitain hyvin yksinkertaisia ajatuksia.”

Mutta ei päästetä

”Uskon Jumalaan. Hän auttaa minua selvittämään kaikki ongelmat. Voitin tai hävisin, olen kiitollinen Jumalalle.”

Korealaiset ovat

Changin pääsponsorina toimii LH eli Etelä-Korean valtion rakennusliike.