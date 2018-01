Urheilu

Jokerien Steve Moses kiitti yleisöä tasoitusmaalilla – Eeli Tolvanen istui vielä katsomon puolella

Helsinkiin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ennen

Mosesin

Jokereilla

Juttua korjattu 7.1. kello 21.27. Korjattu Mosesin sitaattia. Hän ei ollut tyytyväinen yhteen sarjapisteeseen, kuten jutussa aiemmin sanottiin. Sen sijaan Moses sanoi olevansa yhteen pisteeseen pettynyt.