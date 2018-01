Urheilu

Ottelun paras pelaaja palkitaan yllättävällä tavalla – viisi gigaa dataa sai somessa riehakkaan vastaanoton

Jalkapallossa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

jaetaan erilaisia palkintoja ja monen arvoisia. Ottelun paras pelaaja saattaa saada kellon, korun tai lahjakortin. Etelä-Afrikan jalkapallon pääsarjassa palkinnosta vastaa paikallinen teleoperaattori ja niinpä ottelun parhaan pelaajan palkinto on viisi gigaa dataa.Palkinto vieläpä annetaan kuin cup-voiton shekki: iso pahviplakaati. Palkintotilanteesta otettu valokuva leviää nyt sosiaalisessa mediassa ja monilla verkkosivuilla:Kommenteissa palkinto on aiheuttanut naurahduksia, riemua ja myös arvelua, että Etelä-Afrikassa data voi olla kallistakin.Kuvan yhteydessä ei mainita, minkä ottelun jälkeen juuri tämä palkinto on jaettu, mutta pelaaja edustaa pretorialaista Mamelodi Sundownsia.Kuinka paljon Etelä-Afrikassa viisi gigaa dataa maksaa? Kuukausimaksuna se on noin 13 euroa. Jos palkittu saa viiden gigan yhteyden ikuisesti, palkinto on jo huomattava.